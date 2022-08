Man gewond door steekpartij in Zierikzee: twee verdachten aangehouden

ZIERIKZEE - In Zierikzee is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt door een steekpartij. Agenten troffen de man aan in de Moggestraat in de Zeeuwse stad, nadat ze rond 01.20 uur een melding over een steekincident hadden gekregen.