’Vliegtuigparking’ Aalsmeerbaan vanaf 6 juli weer in gebruik

In principe wordt het vliegverkeer op Schiphol afgehandeld op de Polderbaan en Kaagbaan. De andere banen - Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en vanaf 6 juli dus ook de Aalsmeerbaan weer, worden vooral gebruikt als een extra start- of landingsbaan nodig is of als de wind- en weersomstandigheden daarom vragen.