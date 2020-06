Nieuwe undercoverbeelden van Arnhemse terreurgroep

De nieuwe beelden maken deel uit van het 5,5 uur durende requisitoir van de officieren van justitie, die vrijdagmiddag op de vierde zittingsdag van het terreurproces met de strafeisen komen.

De beelden zijn gemaakt in een huisje op een vakantiepark in Weert, waar de verdachten in september 2018 uitgebreid zijn afgeluisterd, gevolgd en gefilmd. Ze oefenden er met onklaar gemaakte kalasjnikovs die ze kregen van politie-infiltranten, namen onklaar gemaakte handvuurwapens in ontvangst en oefenden met het passen van bomvesten.

„Een bizarre ontmoeting”, noemde de officier van justitie de bijeenkomst in het vakantiehuisje. Op de beelden is onder meer te zien hoe verdachte Morat M. een kalasjnikov kust en het wapen tegen zijn wang houdt. Hij zegt erbij dat hij hiervan heeft gedroomd. „Hij noemt het wapen de sleutel naar het paradijs, Ook herhaalt hij dat het bomvest hem naar het paradijs brengt”, verduidelijkte de officier van justitie de beelden.

’Meest ernstige zaak van de afgelopen jaren’

’De meest ernstige zaak van de afgelopen jaren’. Zo duidt officier van Justitie Ferry van Veghel het grote strafproces tegen de Arnhemse terrorismecel aan. Vrijdag spreekt justitie de strafeis uit tegen de zes mannen die een aanslag van het formaat Parijs wilden plegen op een festival in Nederland.

De zes verdachten van de Arnhemse terreurzaak die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag, waren in 2018 „bewust bezig met voorbereidingen op hun dood.” Dat zei de officier van justitie vrijdag bij aanvang van zijn requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

„Met de aanhoudingen van de verdachten is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt”, zei de officier van justitie. „De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen.”

Vooral hoofdverdachte Hardi N. kan vrijdagmiddag waarschijnlijk een forse eis tegen zich verwachten: als leider van een aanslaggroep kan de strafeis oplopen tot rond de 15 jaar gevangenisstraf, verwachten betrokkenen bij het proces. ’Ik wil gewoon veel schade toebrengen’, had N. in het eerste gesprek tegen de politie-infiltrant gezegd. Die infiltrant lokte de groep uiteindelijk in de val. Hardi N. sprak over ’a big bomb’ in zijn auto en over de Gay Pride als doelwit.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak in Rotterdam aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets.