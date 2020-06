’Verdachten Arnhemse terreurgroep waren klaar voor de dood’

De zes verdachten van de Arnhemse terreurzaak die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag, waren in 2018 „bewust bezig met voorbereidingen op hun dood.” Dat zei de officier van justitie vrijdag bij aanvang van zijn requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

„Met de aanhoudingen van de verdachten is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt”, zei de officier van justitie. „De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen.”

Vooral hoofdverdachte Hardi N. kan vrijdagmiddag waarschijnlijk een forse eis tegen zich verwachten: als leider van een aanslaggroep kan de strafeis oplopen tot rond de 15 jaar gevangenisstraf, verwachten betrokkenen bij het proces. ’Ik wil gewoon veel schade toebrengen’, had N. in het eerste gesprek tegen de politie-infiltrant gezegd. Die infiltrant lokte de groep uiteindelijk in de val. Hardi N. sprak over ’a big bomb’ in zijn auto en over de Gay Pride als doelwit.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak in Rotterdam aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets.