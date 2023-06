VVD’ers roepen Rutte op om meer te doen aan asielstroom: ’Dit kan zo niet langer’

Het officiële programma van de ’liberale open dag’ vangt zaterdagmiddag pas aan, maar daarvoor werden voor de bestuurders in bijvoorbeeld gemeentes en provincies ’deelsessies’ belegd. Met name de bijeenkomst waar het onderwerp ’migratie’ op de agenda stond trok veel publiek. De Telegraaf sloot hierbij aan om de sfeer bij lokale bestuurders te proeven. Die is ronduit slecht, valt op.

„We worden met de dag ongeloofwaardiger”, sneren wethouders naar VVD-Kamerleden Ruben Brekelmans en Peter de Groot. Zij proberen uit te leggen dat er komende weken ’echt een pakket’ maatregelen moet worden vastgesteld. „De instroom is nu zo groot dat álles nodig is”, zegt Brekelmans. Dat betekent: internationaal, Europees én op nationaal niveau maatregelen nemen. Maar, sombert hij, „bij iedere maatregel om Nederland minder aantrekkelijk te maken, zijn D66 en CU tegen.”

Boter bij de vis

Liberale lokale bestuurders willen boter bij de vis en slikken de mooie woorden niet langer voor zoete koek. Ze horen naar eigen zeggen al jarenlang dat de instroom moet worden beperkt, maar dit jaar dreigt juist een historische piek. De Kamerleden wordt het vuur aan de schenen gelegd. De Kamerleden moeten niet telkens het regeringsbeleid uitleggen, maar eens ,,gaan redeneren vanuit het eigen VVD-verkiezingsprogramma”, zegt VVD’er Tom de Zeeuw. Hij krijgt bijval uit de zaal.

Fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg van de VVD in de Haagse gemeenteraad wil dat de fractie ’de rug recht houdt’. „Ik vrees dat we anders weer een middenweg kiezen en we zien dat dat niet werkt”, zegt ze. Ze krijgt applaus, helemaal nu zij ’het niet uit te leggen vindt’ dat asielzoekers in Den Haag tegenwoordig zelfs in viersterrenhotels worden opgevangen. Daarmee verlies je veel draagvlak, zegt ze. VVD-wethouder Paul Slettenhaar uit Castricum wil eveneens meer maatregelen. Met noodverbanden worden geen structurele problemen opgelost, is zijn mening.

Bekijk ook: Statushouder op kosten belastingbetaler in hotel bij vol Ter Apel

Venijnig

Regelmatig werd de sfeer - hetgeen bijzonder is op de normaliter vooral ’gezellige’ VVD-bijeenkomsten - ook venijniger. Teun Heldens van de VVD Peel en Maas zegt het ’spuugzat’ te zijn dat er al 10 jaar ’een mooie visie klinkt, maar niks bereikt wordt’. „Ik word in het dorp niet meer serieus genomen”, aldus Heldens. Hij wil vooral weten wanneer de VVD gaat breken op migratie en daadwerkelijk ’gaat leveren’. Als andere coalitiepartijen dat niet slikken, moet premier Rutte maar op de fiets stappen naar de koning en het kabinet ontbinden.

Brekelmans wil vooral ’niets uitsluiten’ over een kabinetsbreuk. „Maar ik wil daar ook niet over speculeren”, aldus de asielwoordvoerder namens de VVD. Diverse andere bestuurders opperen om asiel tot ’vrije kwestie’ te bestempelen, zodat van de koers van andere coalitiepartijen kan worden afgeweken. Brekelmans zou dat ’ideaal’ vinden, maar somt ook bezwaren op. Daarop klinkt opnieuw een oproep in de zaak om ’een keer de rug recht te houden’. „Met de principes van de VVD valt niet te marchanderen”, citeert een lid eerdere woorden van VVD-prominent Jozias van Aartsen.

Brekelmans erkent ’dat het zo niet langer door kan gaan’ en hoopt op een ’stevig pakket’ aan maatregelen in de komende weken. Premier en partijleider Mark Rutte sorteerde daar eerder ook al op voor. Hij zal - net als fractievoorzitter Sophie Hermans - zaterdagmiddag op het hoofdpodium meer leden toespreken, nu hij eerder beloofde de asielinstroom fors te beteugelen. „Dat commitment staat nog steeds”, zei Rutte tegen de lokale bestuurders.