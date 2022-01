Premium Het beste van De Telegraaf

Deskundigen in VK en VS zien weg om ’met het virus te leren leven’, maar Israël is er niet gerust op

Ambulances rijden af en aan naar een ziekenhuis in Londen. Ⓒ AFP

Amsterdam - Terwijl het er steeds meer op begint te lijken dat de omicronvariant, ondanks alle vaccinatie- en boostercampagnes, onstuitbaar om zich heen blijft grijpen, gaan er in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten steeds meer stemmen op dat we op de een of andere manier met het virus zullen moeten leren leven. Met name de Britten hebben ambitieuze plannen: invloedrijke stemmen pleiten voor een radicale koerswijziging. In ’gidsland’ Israël, dat met name op het gebied van vaccinaties wereldwijd voorop loopt, zien ze het anders.