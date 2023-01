Premium Het beste van De Telegraaf

Vraagtekens na dodelijk ski-ongeluk in Oostenrijk: ’Je moet erop kunnen vertrouwen dat pistes veilig zijn’

Hintertux - Het ski-ongeluk waarbij een Nederlandse vrouw op nieuwjaarsdag omkwam in het Oostenrijkse Hintertux had voorkomen kunnen worden. Dat denkt de in Oostenrijk gevestigde advocaat Stephan Wijnkamp, gespecialiseerd in ski-ongevallen.