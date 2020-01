Met Spiderman op de foto, wie wil dat niet? Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - De eerste enthousiaste bezoekers van het gloednieuwe museum voor strips, animatie en games Storyworld in Groningen verdringen zich zaterdag in het Forum. Deze nieuwe aanwinst van de Martinistad opende onlangs de deuren en nu is ook het langverwachte nieuwe stripmuseum in het futuristische gebouw klaar.