Bredase man tikt ruit slijterij in voor favoriete drankje

Binnenland

Woning PSV-spits Zahavi in Amsterdam overvallen

AMSTERDAM De woning van PSV-spits Eran Zahavi in de chique wijk Buitenveldert in Amsterdam Zuid is zondagmiddag overvallen. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf. Bij de overval zou de vrouw van de voetballer zijn vastgebonden en mishandeld in het bijzijn van de kinderen.