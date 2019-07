Duitse toeristen omgekomen op meer Alaska

Het Valdez Glacier-meer is populair onder toeristen, maar niet zonder gevaar. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

ANCHORAGE - Drie Duitse toeristen zijn in Alaska om het leven gekomen bij een peddeltocht over een meer dat populair is vanwege de uitzichten. De oorzaak van hun dood is nog onduidelijk.