Brand in kelder van voormalig bedrijfspand in Gouda

Binnenland

Monteur geëlektrokuteerd in flatgebouw Vlaardingen

In Vlaardingen is donderdagochtend een seniorenflat met ongeveer dertig woningen aan de Baarnhoeve ontruimd nadat er brand was uitgebroken in de spanningsruimte. Een monteur die in de ruimte aan het werk was, is gewond geraakt, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten.