Delen Californië weer op slot na recordstijging corona-infecties

Restaurants mogen binnen geen gasten meer ontvangen. Bioscopen, musea, wijnmakerijen en dierentuinen moeten dicht. Zondag moesten alle cafés al sluiten. Komend weekend, met de Onafhankelijkheidsdag op 4 juli, gaan de parkeerterreinen van de stranden rond Los Angeles en San Francisco dicht. De gouverneur van Californië riep alle inwoners op festiviteiten en bijeenkomsten te vermijden en thuis te blijven.

Californië was in maart de eerste Amerikaanse staat die strikte coronabeperkingen invoerde. Het registreerde inmiddels ruim 6000 coronadoden, net zoveel als in heel Nederland. Woensdag sprong het aantal nieuwe besmettingen omhoog met ruim 9700, de grootste dagelijkse toename tot nu toe.