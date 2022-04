China levert raketsysteem af in Servië, ondanks spanningen Oost-Europa

’Dienstplicht is een goede zaak’

Generaal b.d. Otto van Wiggen in (Tel. 12/4) geeft aan dat hij het niet ziet zitten dat er weer een dienstplicht komt. Als reden geeft hij aan dat defensie nu werkt met hoogwaardige technologie die niet in 11 maanden te leren is. J. Mulder gelooft wel in de dienstplicht.