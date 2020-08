Vliegtuigjes botsen in de lucht: zeven doden

De Republikein Gary Knopp (67) zat aan de stuurknuppel van één van de toestellen, toen hij in botsing kwam met een ander vliegtuigje met zes mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe de toestellen met elkaar in aanraking konden komen. Het tweede toestel werd bestuurd door een lokale piloot. Deze vervoerde een gids uit Kansas en vier mensen uit South-Carolina.

Zes mensen waren op slag dood, de zevende stierf op weg naar het ziekenhuis.