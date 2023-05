Zwitsers dorp bedreigd door aardverschuiving nu volledig afgesloten

Kopieer naar clipboard

BRIENZ - De Zwitserse autoriteiten hebben vrijdag de toegang verboden tot het dorp Brienz, in het zuidoosten van de Alpen. Aanleiding is een dreigende aardverschuiving op een deel van een berg. Het dorp dreigt verpletterd te worden en daarom is iedereen er opgeroepen om weg te gaan.