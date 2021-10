Noorse veiligheidsdiensten: pijl-en-boog-aanslag lijkt terreur

De schutter is de 37-jarige Espen Andersen Bråthen, die een Deense moeder en Noorse vader heeft. Hij is bekeerd tot de islam en bezocht meermaals de moskee in Kongsberg, heeft de voorzitter van het bestuur van het gebedshuis verklaard, zo meldt TV2.

„Hij kwam hier langs en viel op”, zegt Oussama Tlili, die toevoegde dat de man toespraken hield. „Die waren onsamenhangend. Hij zei dat hem van boven was opgedragen een boodschap over te brengen aan de hele wereld. Het was een vreemd verhaal. We namen het eerlijk gezegd niet zo serieus. Ik zei dat Kongsberg er niet de plaats voor is. Hij kwam in ieder geval niet voor het gebed.”

Warrig betoog

In een video die hij in 2017 op YouTube plaatste, en die inmiddels offline is gehaald, kijkt Andersen Bråthen in de camera en zegt hij onder meer dat hij nu moslim is, en dat hij zichzelf beschouwt als boodschapper. „Ik kom met een waarschuwing”, begint hij zijn warrige betoog. „Is dit echt wat je wilt? En voor iedereen die het goed wil maken, is het zover.” Het leek een video bedoeld om meer mensen te overtuigen de islam aan te hangen.

Er waren al langer signalen dat de man radicaliseerde. De politie heeft daar al eerder contact over gehad met de man. Toch waren er dit jaar nog geen meldingen geregistreerd over zijn gedrag, zei politiechef Ole Bredrup Sæverud op een persconferentie over het drama. Wel bedreigde Andersen Bråthen vorig jaar zijn vader, wat tot gevolg had dat hij een half jaar niet bij hem op bezoek mocht.

De geestelijke gezondheid van de man, die zijn daden heeft toegegeven en volledig meewerkt met het onderzoek, zal worden beoordeeld door forensisch-psychiatrische deskundigen.

Radicale moslims

Het dreigingsniveau in het Scandinavische land is niet verhoogd na de aanslag, omdat het erop lijkt dat de man op eigen houtje handelde en geen hulp van anderen kreeg. De dreiging wordt in Noorwegen nog steeds als matig beschouwd.

Toch houden de veiligheidsdiensten er wel rekening mee dat radicale moslims – maar ook rechtsextremisten – zullen proberen terroristische aanslagen te plegen in het land. Het meest waarschijnlijke scenario, zo meldt de dienst, is dat er een terroristische aanslag wordt gepleegd door een of enkele daders met eenvoudige wapens, op doelen met weinig of geen veiligheidsmaatregelen.

Aanvallen op willekeurige mensen op openbare plaatsen zijn een terugkerende modus operandi onder extreme islamisten die terreur plegen in het Westen, schrijft de dienst eveneens.

