Trump blij met onderzoek verkiezingen: ’ENORME TEL-FRAUDE’

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr had federale aanklagers toestemming gegeven om onderzoeken in te stellen naar de door Trump gesuggereerde stembusfraude door de Democraten.

In een brief met instructies aan de aanklagers heeft Barr het over „substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen.” Barr de federale aanklagers echter ook op om niet achter al te „onrealistische of vergezochte” beweringen aan te gaan.

Trump deelde het nieuws over het onderzoek met zijn volgers. Hij spreekt dinsdagochtend Amerikaanse tijd van ’MASSALE FRAUDE BIJ STEMMEN TELLEN’ en wijst zijn volgers erop dat hij het had ’VOORSPELD’.

Richard Pilger, de ambtenaar die bij het ministerie van Justitie de leiding heeft over het onderzoeken van eventuele misdaden omtrent de verkiezingen, stapte enkele uren na de bekendmaking van Barr uit protest op, citeert The New York Times uit een e-mail van Pilger aan zijn collega’s.

„Nu ik bekend ben met het nieuwe beleid en de gevolgen ervan, moet ik helaas ontslag nemen als directeur van de afdeling verkiezingsmisdaden”, aldus Pilger.