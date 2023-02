Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Hebben de Russen Oekraïne in de tang bij Bachmoet, of andersom?

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Een Oekraïense militair draagt een kruis naar het graf van een strijdmakker die omkwam in de strijd om Bachmoet. Ⓒ Foto AFP

Even leek de druk op het Oekraïense fort van Bachmoet af te nemen. Maar nu uitgebluste Wagner-huurlingen zijn afgelost door luchtlandingseenheden van het reguliere Russische leger, is het de vraag hoe lang Oekraïne de verdediging van de spookstad volhoudt. „De Oekraïners zijn zich echt niet aan het doodvechten in Bachmoet”, zegt oud-commandant Mart de Kruif.