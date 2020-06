Anbo: beeldbellen haalt ouderen uit de eenzaamheid

Ben Jansen is dolblij met de ’ontdekking’ van Facetime. „Het is gewoon geweldig onze kleinzoon Lucas van negen jaar weer te kunnen volgen. Prachtig dat de techniek je zo toch dicht bij elkaar brengt.” Ⓒ Thijs Rooimans

Woerden - Een derde van de ouderen die voor de coronacrisis geen gebruikmaakten van internet, is dat sindsdien wel gaan doen. De belangrijkste reden om de elektronische snelweg op te gaan, is om in contact te blijven met familie en vrienden en om zich te vermaken tijdens de lange eenzame dagen thuis.