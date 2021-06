Ontslagen agent krijgt werkstraf voor lekken politie-informatie

Eenmaal deelde de agent informatie met derden over een persoon die later is ontvoerd en ernstig mishandeld door een groep mannen. Of er een verband bestaat tussen het lekken van de informatie en de ontvoering is in het onderzoek van de Rijksrecherche niet vast komen te staan. De mannen die verdacht worden van de ontvoering en mishandeling worden vervolgd door het OM in Den Haag.

De agent is volgens het OM schuldig aan computervredebreuk (het onbevoegd raadplegen van de politiesystemen) en schending van zijn ambtsgeheim (lekken van politie-informatie). De agent heeft de feiten bekend en is door de politie ontslagen. Dat zijn omstandigheden waar het OM rekening mee heeft gehouden bij de strafoplegging.