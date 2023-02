Martin Sitalsing nieuwe politiechef Noord-Nederland

In 1985 startte Sitalsing in Amsterdam als agent, jaren later begon hij een opleiding bij de Nederlandse Politieacademie. Op 1 september 2000 maakte hij op verzoek van politiecommissaris Bernard Welten de overstap naar de politieregio Groningen waar hij districtschef werd van Groningen en Haren.

Lentis

Op 1 oktober 2009 werd Martin Sitalsing benoemd tot de korpschef van Twente. 1 januari 2012 werd hij directeur-bestuurder van het Bureau Jeugdzorg Groningen, dat in 2015 opging in Jeugdbescherming Noord. Per 1 maart 2016 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ-instelling Lentis en forensisch psychiatrisch centrum FPC Dr. S. van Mesdag.

Sitalsing zegt dat hij er zeer naar uitkijkt om in Noord-Nederland aan de slag te gaan. Hij wil zich onder meer gaan bezighouden met thema’s als ondermijnende en digitale criminaliteit en asielproblematiek.