Kiesraad: maak kandidaatstelling voor verkiezingen efficiënter

De Raad wil onder meer dat kiezers hun ondersteuningsverklaringen digitaal kunnen indienen in plaats van op papier. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. Ook zou het mogelijk moeten worden dat iemand binnen de partij de kandidatenlijst digitaal overhandigt. Dat kan bijvoorbeeld door middel van eHerkenning, waarbij een persoon zich online identificeert.

Aantal documenten

Naast digitalisering ziet de Kiesraad het aantal in te dienen documenten graag afnemen. Nu beoordeelt het centraal stembureau de kandidatenlijst document voor document. Als er iets ontbreekt of de kwaliteit te wensen overlaat, is het aan de partij om eventuele tekortkomingen op te lossen. De Kiesraad heeft daarna maar "zeer kort de tijd" om de stukken alsnog te beoordelen.

Bekijk ook: Zweedse sociaaldemocraten steunen lidmaatschap NAVO

Voor het aanpassen van de kandidaatstellingsprocedure is een wijziging van de Kieswet nodig. Het is aan het kabinet en de Tweede Kamer om gevolg te geven aan de wensen van de Kiesraad.