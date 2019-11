Beruchte scène uit Scarface realiteit in Mexico

Zwaarbewapende kartelleden tijdens de arrestatie van El Raton, de zoon van El Chapo. Ⓒ REUTERS

Dat Mexicaanse drugskartels over lijken gaan, is deze week weer onderstreept. Een konvooi van een groep mormonen, bestaande uit louter vrouwen en hun kinderen, kwam in een hinderlaag terecht. Negen vrouwen en kinderen kwamen om het leven. Door het incident wordt de druk op president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) om met geweld in te grijpen bij de kartels, verder opgevoerd.