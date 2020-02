Kleurrijke uitvaart krijgt vorm in Bijlmermeer

De rituele inwijding van het Afscheidshuis in Zuidoost. Ⓒ ANP

Amsterdam - Bakkeljauwhapjes in plaats van een plakje cake, koperblazers en liters kleurige frisdrank: in het nieuwe multiculturele uitvaartcentrum in de Amsterdamse Bijlmermeer kijken ze nergens raar van op. Jarenlang werd er getekend, gepraat - met 190 nationaliteiten- en gebouwd, zodat mensen uit alle culturen een laatste groet aan hun dierbare kunnen brengen op de manier die bij hen past.