Oproep: hikt u aan tegen hybride warmtepomp?

Wat U Zegt

Stelling: Vergroeningsplan warmte-installatie haalbaar

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht een warmtepomp of ander duurzaam alternatief aan te schaffen bij vervanging van de cv installatie. Het kabinet wil dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is. Is dit haalbaar of niet?