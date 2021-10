Vrouwelijke verdachte aangehouden Man dood na steekincident in Papendrecht

De woning in de Guido Gezellestraat in Papendrecht. Ⓒ Fotopersbureau Busink

Papendrecht - Een man is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekincident in een woning in de de Guido Gezellestraat in Papendrecht. Een vrouwelijke verdachte is aangehouden.