Franse ex-president Sarkozy opnieuw voor de rechter

Het proces had eigenlijk in maart moeten beginnen, maar werd uitgesteld wegens gezondheidsproblemen van een van de beklaagden. Momenteel is ook een betrokken advocaat ziek. Het proces duurt naar verwachting tot en met 22 juni als het niet opnieuw wordt uitgesteld. Indien schuldig aan de illegale financiering riskeert Sarkozy tot een jaar celstraf en 3750 euro boete.

Sarkozy werd in 2007 tot president gekozen en zijn campagneteam en medewerkers smeten in de eerste maanden van 2012 met geld om hem herkozen te krijgen. Om de omvang te verdoezelen zouden ze met rekeningen hebben gesjoemeld. Daardoor zouden ze niet in de administratie van de verkiezingscampagne opgedoken zijn, maar werden afgewenteld op Sarkozy’s partij, de UMP. De dure verkiezingsbijeenkomsten werden door een consultancybedrijf georganiseerd (Event & Cie.) wat een dochteronderneming van de firma Bygmalion is.

In totaal veertien mensen zijn aangeklaagd omdat ze hierbij betrokken waren. Sarkozy zegt hier niets over geweten te hebben en komt naar eigen zeggen alleen naar zittingen die hem persoonlijk aangaan. Een van de voornaamste betrokken onderzoeksrechters die aan de wieg van dit proces stonden, Renaud Van Ruymbeke, heeft zich eerder teruggetrokken en toen gezegd dat er onvoldoende bewijs is om een proces tegen de voormalige president te beginnen. Sarkozy verloor de stembusgang van 2012.

