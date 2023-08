Aantal dagen geen auto's over brug in Stroobos na aanvaring

STROOBOS - Brug Stroobos in het gelijknamige Friese Stroobos blijft nog enkele dagen gesloten voor wegverkeer, nadat een schipper in de nacht van woensdag op donderdag tegen de brug aan was gevaren. Scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal is wel weer mogelijk aldus Rijkswaterstaat. De brug bij Stroobos is een draaibrug. Rijkswaterstaat heeft donderdag de doorgang geopend.

