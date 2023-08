Binnenvaartschip botst tegen brug Stroobos

STROOBOS - Brug Stroobos in het gelijknamige Friese Stroobos is weer open voor schepen nadat deze in de nacht van woensdag op donderdag werd geraakt door een grote boot. Wegverkeer dat over de brug in het Prinses Margrietkanaal wil, moet nog even wachten. Hoe lang dat gaat duren, kan een woordvoerder van Rijkswaterstaat niet zeggen.

Ⓒ ProNews Producties