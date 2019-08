Meerdere koeien dood na botsing met trein

Er waren slechts vijf reizigers in de trein, die later met een bus verder vervoerd zijn. Dit meldt De Stentor. Hoewel de machinist erg geschrokken is door de aanrijding, zijn hij en de passagiers ongedeerd gebleven.

Hoe de dieren op het spoor terecht zijn gekomen is nog onduidelijk. Prorail doet samen met de politie hier onderzoek naar. Volgens de laatste informatie van Prorail is de botsing drie koeien fataal geworden, maar zijn er mogelijk meer dieren die het niet hebben overleefd.