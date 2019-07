Vakantiegangers wacht horrorreis

Met z’n allen wachten voor de ingang van de Zwitserse Gotthardtunnel. Ⓒ Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Vakantiegangers die morgen en overmorgen naar het zuiden van Europa vertrekken wacht een horrorreis. Niet alleen reizen tienduizenden sportliefhebbers uit ons land af naar het circuit van Hockenheim in Duitsland of de Champs-Elysées in Parijs om een glimp van Max Verstappen, Lewis Hamilton, Steven Kruijswijk of Julian Alaphilippe op te vangen, ook gaan tientallen miljoenen vakantiegangers uit heel Europa naar hun camping, hotel of appartement.