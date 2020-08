Trump onverwacht bij nominatie: ’Amerika nooit socialistisch’

Trump en Biden bij de Republikeinse conventie in North Carolina. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

CHARLOTTE (NC) - De Republikeinse partij in de Verenigde Staten heeft president Donald Trump (74) officieel genomineerd voor zijn tweede termijn als president, mocht hij op 3 november worden herkozen. In die presidentsstrijd neemt hij het op tegen de 77-jarige Democraat Joe Biden. Trump ging, na een onaangekondigde komst, lang in op de discussie in de VS over het stemmen per post. „De enige manier waarop de overwinning ons kan worden afgenomen is als de Democraten deze verkiezing vervalsen. We gaan deze verkiezingen winnen.”