Vrouw vermoord door dochter en kleindochter, lichaam met kettingzaag in stukken gesneden en geroosterd

De vrouw lag vermoedelijk al meer dan een week dood in huis toen de politie vrijdag de lichaamsdelen ontdekte. „Toen de rechercheurs de kelder inliepen, roken ze direct de ontbinding”, zo laat de politie weten in een verklaring. De agenten troffen drie zakken met lichaamsdelen aan. De 44-jarige dochter, Candace Craig, zou de deur zelf voor de rechercheurs, die op zoek waren naar Margaret, open hebben gedaan. „De moeder en haar dochter hebben het lichaam met behulp van een kettingzaag in stukken gehakt en hebben geprobeerd het te verbergen door het te roosteren”, aldus agente Jessica Garth.

Uit onderzoek is gebleken dat Craig waarschijnlijk op 23 mei door haar dochter vermoord is, zo meldt NY Post. De volgende dag zou de 19-jarige kleindochter, Salia Hardy, geholpen hebben om het lichaam te dumpen.

Salia Ⓒ Prince George's County Police Department

Waarom de twee vrouwen zo beestachtig tekeer zijn gegaan, is onduidelijk. Salia vertelde aan de rechercheurs dat haar moeder en oma ruzie kregen nadat haar oma haar moeder beschuldigde van creditcardfraude en dreigde haar aan te geven. Hoe Margaret precies om het leven gekomen, is onbekend. „Om te stellen dat dit verontrustend is, is een understatement. Dit is een nachtmerrie.”