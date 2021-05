Palestijnen vuren tientallen raketten af op Tel Aviv

Palestijnen hebben raketten afgevuurd op de Israëlische stad Tel Aviv en omgeving. Volgens de Palestijnse beweging Hamas ging het om zo'n 130 projectielen.

In Tel Aviv gingen de sirenes af en waren explosies te horen. Een Israëlische zender meldde zeker een dode. Ook is er sprake van gewonden. In Holon, pal ten zuiden van de stad, werd een bus geraakt.

Volgens Hamas was de actie bedoeld als vergelding voor een luchtaanval kort daarvoor van Israël op de Palestijnse Gazastrook. Daarbij stortte een torenflat in waarin een kantoor van Hamas was gevestigd. De personen in het appartementencomplex waren voor de aanval gewaarschuwd.

Hoogspanning

Israël beleeft een uiterst explosieve week. Er is sprake van een gevaarlijke mix van decennialange frustraties, religieuze sentimenten en historische gedenkdagen die tot een gewelddadige ontploffing komt.

De jongste escalatie kostte al enkele tientallen mensen het leven, vooral aan Palestijnse kant.