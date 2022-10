Eerste portret Brits koningspaar met prins en prinses van Wales

Buitenland

18-jarige soldaat overlijdt enkele dagen nadat hij meeloopt in begrafenisstoet koningin Elizabeth

Een achttienjarige soldaat die midden september nog meeliep in de begrafenisstoet van koningin Elizabeth, is woensdag overleden. Het levenloze lichaam van de jongeman werd aangetroffen in de kazerne waar hij gestationeerd was.