Crimineel duikt op coronacrisis

Deze verontrustende conclusie staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese politiedienst Europol waarin experts zich buigen over de impact van de pandemie Covid-19 op de georganiseerde misdaad. Europol spreekt van de grootste crisis in de historie van de Europese Unie.

Het alarmerende rapport is een regelrechte alarmbel voor politie, justitie en overheden dat die zich niet in slaap moeten laten sussen door een ogenschijnlijke daling van criminaliteit als gevolg van ’lockdowns’ en afgeremde samenlevingen.

