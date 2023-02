Graffiti-kunstwerk in het Engelse Margate blijkt van Banksy te zijn

Margate - Een recent geplaatst graffiti-kunstwerk in het Engelse Margate blijkt een Banksy te zijn, aldus Britse media. Op het kunstwerk is een vrouw te zien in stereotiepe jaren 50 kleding die een man in een vriezer stopt. Opvallend, ze heeft een gezwollen oog en ze mist een tand. De titel van het stuk is ’Slachting op Valentijnsdag’.