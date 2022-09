‘Dit bewijst dat Linda de Mol nog niet scherp is’

De dagelijkse podcast Strikt Privé is terug! Uiteraard gaat het over de langverwachte column van Linda de Mol, waarin zij haar verhaal doet over de breuk met Jeroen Rietbergen. De editorial laat volgens Evert Santegoeds zien dat de presentatrice door al het verdriet nog niet helemaal in vorm is. Verder: opnieuw commotie rond Johan Derksen, nadat hij bij Vandaag Inside zei dat ze ‘Thierry Baudet moesten liquideren’. En: Samantha Steenwijk is boos op de juicechannels na berichtgeving over de affaire van haar vriendin.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

