Zo ziet uw loonstrookje van januari er straks uit

Amsterdam - Komt die beloofde koopkrachtstijging er nu dan echt? Op de nieuwe loonstrookjes is straks te zien wat er netto overblijft van het bruto-salaris. Martin Visser en Herman Stam bespreken in ’Kwestie van Centen’, de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf, wie lastenverlichting krijgt en wie er bekaaid vanaf komt. Verder is de vraag hoe het verder moet met de toeslagen? Kunnen die op de schop of gaat dat niet zo gemakkelijk. Visser en Stam vragen zich af wat de inzet van twee staatssecretarissen gaat helpen. Luister de podcast hier, of hieronder.