Zoektocht naar volgend kabinet gaat verder

Tjeenk Willink begint de gesprekken dit keer met de kleinste partijen, dus schuift Sylvana Simons van BIJ1 donderdagochtend als eerste aan. Zij verwacht dat het er anders aan toe gaat dan bij de gesprekken van twee weken geleden met verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma: „Ik denk dat het een heel ander gesprek zal worden: het vertrekpunt is anders, de insteek is anders.”

Simons stelt voor haar gesprek dat ook wat haar betreft VVD-leider Mark Rutte niet langer premier kan zijn: „We moeten afscheid nemen van een paar mensen die symbool zijn geworden voor de cultuur die we nu kennen.” Gevraagd naar wie ze bedoelt, zegt ze: „Ik denk dat jullie dat wel weten.”

Tjeenk Willink ontvangt donderdag de leiders van de 9 kleinste partijen (BIJ1, BBB, 50Plus, Denk, SGP, JA21, Volt, CU en PvdA). Vrijdag volgen de gesprekken met FvD, GL, PvdA, SP, PVV, CDA D66 en VVD.

Tjeenk Willink heeft de opdracht om binnen drie weken te kijken op welke basis een nieuw kabinet geformeerd zou kunnen worden. Die formatie is in een impasse geraakt nadat Rutte over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zou hebben gepraat tijdens de verkenningsgesprekken.