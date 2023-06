Premium Het beste van De Telegraaf

Kamerik geschokt na vondst 15 jaar lang opgesloten ’huisslaaf’: ’Lijkt een tweede Ruinerwold’

Door Marcel Vink

KAMERIK - Het dorp Kamerik is in rep en roer na de vondst – en bevrijding – van een vrouw die volgens de autoriteiten vijftien jaar lang zat opgesloten in een vervallen stacaravan en gedwongen arbeid verrichtte. Inwoners staan paf om de bizarre situatie die blijkbaar nooit iemand is opgevallen. Er wordt al gerept van een ’tweede Ruinerwold’.