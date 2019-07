Schiphol klaar voor zomerdrukte

Schiphol rekent in de zomermaanden juli en augustus op een recordaantal van 13 miljoen passagiers, bijna 1 procent meer dan een jaar eerder. Op piekdagen, zullen tot wel 233.000 passagiers via de luchthaven reizen. Dat zal voornamelijk begin augustus het geval zijn als enerzijds mensen nog op vakantie gaan en anderzijds mensen weer terugkeren.

Beveiliging

De marechaussee heeft inmiddels twee derde van de beoogde tweehonderd extra grensbewakers op de luchthaven ingewerkt voor deze zomer, als onderdeel van de ruim vierhonderd extra krachten die de marechaussee er landelijk voor grenscontroles bij krijgt. Na de zomer volgt de laatste pluk extra medewerkers.

In twee van de drie vertrekhallen maakt Schiphol gebruik van CT-scans voor bagage. Deze 3D-controles maken het controleren van de handbagage een stuk sneller. Volgend jaar moeten de checks in vertrekhal 1 en 1A van de luchthaven ook worden uitgerust met deze technologie, nadat de verbouwing is voltooid.

Gezichtsherkenning

Een proef met gezichtsherkenning wordt de komende tijd verder uitgebreid. Het uiteindelijke doel is om, passagiers die dat willen, door middel van gezichtsherkenning in combinatie met een digitale identiteit te laten inchecken, door de grenscontrole heen te krijgen en ook te laten boarden. De komende tijd wordt de lopende proef bij Cathay Pacific uitgebreid. Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben interesse getoond.

Verder wijst Schiphol erop dat reizigers om tijd te besparen al 24 tot 30 uur voor vertrek online kunnen inchecken. Van 4 juli tot en met 9 augustus is het ook mogelijk om ruimbagage in te checken bij een balie op parkeerterrein P3 Lang Parkeren. Schiphol raadt reizigers aan minstens twee uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn. Voor intercontinentale vluchten is het advies zelfs drie uur voor vertrek. De luchthaven adviseert reizigers ook om niet té vroeg te komen.