Documentairemaker Sinan Can in wereld fanatieke moslims: ’Ze willen dat me iets overkomt’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Sinan Can is mikpunt van fanatieke moslims. „Ik trek nu een grens, ben er klaar mee.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Amsterdam - Vijf jaar geleden dook hij in de wereld van moslimextremisten. Daarvoor was documentairemaker Sinan Can wel wat agressie gewend, maar jihadisten bleken nog feller en hardnekkiger met hun doodsbedreigingen en intimidaties. Nu is de maat vol. Can doet aangifte en vraagt zich af of hij maar moet stoppen met roeren in de radicale islam.