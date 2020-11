Sint en Piet brengen illegaal bezoek aan Deventer

„Dit mag niet”, zo laat woordvoerder Maarten Jan Stuurman weten aan De Stentor. „Het is zelfs in de gemeentelijke wet geregeld. Sinterklaas mag zich niet in het openbaar laten zien voor de officiële intocht in Deventer, dat is altijd rond 5 december.”

Sint en de Pieten strooiden met pepernoten in de winkels en hadden speakers bij zich waaruit verschillende sinterklaasliederen schalden. Wie achter de actie zit, is onduidelijk.