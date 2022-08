’RTL kan maar beter gelijk de stekker uit VTBL trekken’

Sterren

Verzoek R. Kelly om juryleden die misbruikdocu gezien hebben te weren afgewezen

UPDATE - R. Kelly heeft de rechter in Chicago gevraagd om mensen die de documentaire Surviving R. Kelly hebben gezien, niet in de jury plaats te laten nemen. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ, die rechtbankdocumenten heeft ingezien. Later op de maandag blijkt echter dat dit verzoek door de rechter ...