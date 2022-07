Betogers de straat op in Spanje en Marokko na dramatische migrantendoden

Demonstrante Ⓒ ANP / AP

MELILLA - In verscheidene Spaanse steden en in de Marokkaanse stad Rabat zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren in verband met de dood van 23 Afrikaanse migranten in de Spaanse enclave Melilla een week geleden. Volgens de betogers is het Europese migratiebeleid gericht op het „militariseren van de grenzen.”