Wapenwetgeving zit al jaren muurvast in Washington, tot afschuw van nabestaanden Dit jaar al ten minste 160 ’mass shootings’ in de VS, maar of er iets gaat veranderen?

Een agent tijdens de schietpartij in het Texaanse Allen. Ⓒ ANP / Associated Press

Houston - Het lijkt bijna normaal te zijn geworden: een schietpartij in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen zweren bij het recht om wapens te dragen en schietpartijen lijken steeds normaler te worden. Zo was een winkelcentrum in het Texaanse Allen het (vooralsnog) laatste toneel van een schietpartij waarbij meerdere doden vielen.