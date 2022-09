Marco Kroon kiest voor celstraf na veroordeling kopstoot

Marco Kroon is veroordeeld voor het geven van het geven van een kopstoot aan een agent, nadat hij op het carnaval in 2019 in Den Bosch was betrapt op wildplassen. De Ridder Militaire Willemsorde werd gearresteerd en naar eigen zeggen voerde hij een reflexmatige beweging uit met zijn hoofd omdat zijn handboeien te strak zaten.

Kroon vindt de taakstraf van tachtig uur niet passend, Hij vindt zichzelf onschuldig maar meent dat nu hij tot de hoogste rechter schuldig is bevonden voor het mishandelen van een hulpverlener, een gevangenisstraf meer op zijn plaats is dan een werkstraf.

De militair wil zijn gevangenisstraf zo afstemmen met de militaire gevangenis in Stroe dat die zo min mogelijk zijn werk onderbreekt, zegt advocaat Knoops. Die meent dat het zelden of nooit boorkomt dat veroordeelden vrijwillig kiezen voor de cel in plaats van een taakstraf. ,,Een taakstraf is toch wel lichter.’’