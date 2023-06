Berlusconi na drie weken alweer opgenomen in het ziekenhuis

Berlusconi toen hij drie weken geleden het ziekenhuis mocht verlaten Ⓒ ANP / EPA

MILAAN - De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is weer opgenomen in het ziekenhuis, melden Italiaanse media. Het is nog onduidelijk waarom hij terug is in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, dat hij drie weken geleden juist mocht verlaten. Hij was toen anderhalve maand opgenomen geweest.