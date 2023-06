Berlusconi terug in het ziekenhuis voor controles

De 86-jarige Berlusconi is opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis, dat hij drie weken geleden juist mocht verlaten. Hij was toen anderhalve maand opgenomen voor een longinfectie als gevolg van de leukemie. Hij lag eerst op de intensive care en werd na anderhalve week verplaatst naar de normale verpleegafdeling van het San Raffaele.

Volgens Rai News ligt de oud-premier vrijdag niet op de intensive care, maar moet hij wel in het ziekenhuis overnachten. De controle zou naar voren zijn gehaald omdat uit routinetests was gebleken dat een aantal waardes uitzonderlijk hoog waren.

Berlusconi kampt al jaren met een broze gezondheid. Hij lag de afgelopen jaren meerdere keren in het ziekenhuis, onder meer na een besmetting met het coronavirus. De politicus was drie keer premier van Italië en is nu senator en leider van de centrumrechtse regeringspartij Forza Italia.